Produženo radno vreme kancelarije “Svoj na svome”

preuzeta fotografija

Zbog velikog broja zainteresovanih građana i približavanja krajnjeg roka za prijavu bespravno izgrađenih objekata, Grad Sremska Mitrovica produžio je radno vreme kancelarija programa „Svoj na svome”. Sve prijemne kancelarije radiće od danas do četvrtka, u periodu od 8 do 17 časova.

Na teritoriji grada trenutno je aktivno 37 stalnih prijemnih mesta, dok je dodatno obezbeđen i mobilni prijemni kombi, koji obilazi udaljena naselja i pomaže građanima koji zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da lično dođu na lokacije za prijavu.

Rok za prijavu bespravnih objekata ističe 5. februara, a do sada je na teritoriji Sremske Mitrovice legalizovano ukupno 11.704 objekta.