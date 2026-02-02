Objavljene Odluke o studentskim stipendijama i regresiranju troškova prevoza

preuzeta fotografija

Opština Pećinci objavila je Odluke o dodeli studentskih stipendija za školsku 2025/2026. godinu sa rang-listama studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju. Objavljena je i Odluka o dodeli sredstava za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2025/2026. godinu sa rang-listom studenata koji su ostvarili pravo na regresiranje putnih troškova. Sredstva za studentske stipendije i za regresiranje troškova prevoza studenata dodeljuju se iz budžeta Opštine Pećinci. Pravo na stipendiju ostvarilo je 14 studenata sa teritorije pećinačke opštine, na period od 10 meseci, u iznosu od 10.000 dinara mesečno. Pravo na regresiranje putnih troškova ostvarilo je 39 studenata sa teritorije pećinačke opštine, na period od devet meseci, u iznosu od 5.000 dinara mesečno. Odluke su objavljene na sajtu O. Pećinci, u sekciji Konkursi.