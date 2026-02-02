Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 11. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 11. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
GENERACIJA 2013
FK „ RADNIČKI CRVENI „ SM – SFU “ PREMIJER 2020” 1:1
FK „ RADNIČKI BELI „ SM – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 7:1
FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA – FK “ PRVI MAJ “ RUMA 1:2
FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA – FK “ INĐIJA “ 0:1
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 2:4
GENERACIJA 2014
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – RFC “ INĐIJA “ 8:1
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – FK „ RADNIČKI „ ŠID 1:9
FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA – FK “ RADNIČKI “ IRIG 5:3
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK “ RADNIČKI “ SM 2:1
GENERACIJA 2015
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 1:8
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 4:0
FK „ BORAC „ MARTINCI – FK „ PRVI MAJ „ RUMA 6:3
ŠF „ SLOBODA“ DT – FK „ JEDINSTVO „ SP 4:0
FK “ RADNIČKI “ SM – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM 3:1
GFK” SLOVEN “ RUMA – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 4:1
GENERACIJA 2016
ŠF „ SOCER KIDS 1 „ BIJELJINA – OFK „ LAĆARAK „ 5:0
ŠF „ SOCER KIDS 1 „ BIJELJINA – GFK „ SLOVEN „ RUMA 2:4
ŠF „ SOCER KIDS 2 „ BIJELJINA – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 0:5
ŠF „ SOCER KIDS 2 „ BIJELJINA – FK „ JEDINSTVO „ S.PAZOVA 3:4
SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK – ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ SM 0:3
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM– FK” SLOBODA “ D.TOVARNIK 0:4
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – ŠF “ LAVOVI 022 “ RUMA 3:1
FK „ PRVI MAJ „ RUMA – FK „ POLET „ NIKINCI 1:1
GENERACIJA 2017
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 0:3
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 1:6
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – GFK „ SLOVEN 1924 „ RUMA 1:2
ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA – GFK „ SLOVEN „ RUMA 1:2
FK „ JEDINSTVO „ S.PAZOVA- ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA 1:3
FK „ RADNIČKI „ IRIG – FK” SLOBODA “ D.TOVARNIK 5:2
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – ŠF “ LAVOVI 022” RUMA 6:0
GENERACIJA 2018
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – ŠF “ LAVOVI 022” RUMA 8:4
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 6:1
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – GFK „ SLOVEN „ RUMA 0:7
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „– ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 1:3
FK „ RADNIČKI „ SM – SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 1:6
FK „ JEDINSTVO „ S.PAZOVA – FK” SLOBODA “ D.TOVARNIK 3:3
GENERACIJA 2019
ŠF „ FRUŠKAĆ„ RUMA – FK” SLOBODA “ D.TOVARNIK 5:3
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 7:3
RAZVOJNA LIGA 2014-2015
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – ŠF „ FRUŠKAĆ„ RUMA 10:2
ŠF „ SOCER KIDS „ BIJELJINA – OFK „ LAĆARAK „ 3:8
FK „ HAJDUK „ BEŠKA – ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA 0:5
ŠF “ LAVOVI 022 “ RUMA – ŠF „ OBILIĆ „ KUKUJEVCI 8:3
ŠF „ TRGOVAČKI “ SM. – FK „ HAJDUK „ BEŠKA 8:0
