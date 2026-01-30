Veliko interesovanje za legalizaciju objekta u Inđiji

Na teritoriji opštine Inđija do sada je podneto oko 4.500 zahteva za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, što ukazuje na veliko interesovanje građana za rešavanje imovinsko-pravnog statusa svojih nepokretnosti, objavljeno je na zvaničnom Instagram nalogu Opštine Inđija. Dalje se navodi da je opštinska kancelarija zadužena za prijem dokumentacije otvorena za rad sa strankama radnim danima od 8 do 13 sati. Kako bi se građanima olakšao postupak, zahtevi se mogu podneti i elektronskim putem, kao i u poslovnicama Pošte Srbije.