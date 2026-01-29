Produktna berza u znaku rasta cena kukuruza i pšenice (Video)

preuzeta fotografija

Rast cena kukuruza i pšenice obeležio je proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet iznosio je 1.770 tona robe, finansijske vrednosti 46.241.660,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza početak radne nedelje protekao je mirno, uz slabu ponudu. Sredinom nedelje, viši cenovni nivo na strani tražnje uticao je na povećanje aktivnosti ponuđača. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,20 do 22,00 din/kg bez PDV-a, uz jasan uzlazni trend cene. Ponder cena iznosila je 21,56 din/kg bez PDV-a (23,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena ove žitarice viša je za 2,40%.

PŠENICA:



Najzastupljenija kultura u trgovanju bila je pšenica, uzimajući učešće od 45% u ukupnom nedeljnom prometu. Interesovanje kupaca bilo je usmereno na hlebno zrno sa 11-12% proteina, a kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 20,30 do 20,40 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena pšenice iznosila je 20,33 din/kg bez PDV-a (22,36 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,02% u odnosu na sedam dana ranije. Tokom nedelje zabeležena je i tražnja pšenice sa minimalno 12% proteina, na paritetu CPT luka. Usled izostanka ponude, na ovom paritetu nije bilo zaključenih ugovora.

SOJA:



Kod sojinog zrna, pasivnost berzanskih učesnika bila je primetna i na strani ponude i na strani tražnje. Početkom nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 48,40 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta (53,24 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena ove uljarice niža je za 0,21%.

STOČNI JEČAM:



Stočni ječam prometovan je po ceni od 21,10 din/kg bez PDV-a (23,21 din/kg sa PDV-om), koliko je iznosila i cena prošlonedeljnih trgovanja. Slaba ponuda i cenovni spread uticali su na smanjen promet ovom ratarskom kulturom.

ĐUBRIVA:



Od ostalih roba, prometovana je UREA, granulisana u pakovanju 25/1 po ceni od 52,97 din/kg (450 eur/t) bez PDV-a, dok je ugovor za UREU, prilovanu u džambo vrećama , zaključen po ceni od 50,05 din/kg (425 eur/t) bez PDV-a. Kupoprodajni ugovori za NPK 16:16:16 u džambo vrećama zaključeni su na paritetu CPT kupac, po ceni od 51,23 din/kg (435 eur/t) bez PDV-a, dok je na paritetu FCA trgovana cena iznosila 50,05 din/kg (425 eur/t) bez PDV-a.

