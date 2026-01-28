Nastavak suđenja ginekologu iz Rume

Suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje, biće nastavljeno u prvoj polovini idućeg meseca, 9. februara, pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, prenose mediji. Na narednom ročištu planirano je saslušanje anesteziologa i drugih stručnih lica koja su bila prisutna tokom porođaja. Reč je, da podsetimo, o prvom suđenju u Srbiji za krivično delo akušerskog nasilja sa smrtnim ishodom. Optužnica se odnosi na porođaje Marice Mihajlović i Jelene Ivković. Do sada je u postupku saslušano šest svedoka, uključujući i samog optuženog.