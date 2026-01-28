Ministar Lončar u Šidu (Foto/Video)

Važno je da sačuvamo državno zdravstvo, jer ono obezbeđuje pravo na zdravstvenu zaštitu svim građanima, poručio je ministar dr Zlatibor Lončar tokom posete Domu zdravlja u Šidu. Na tom zadatku, kako je rekao ministar potrebna je I podrška predsednika Republike Aleksandra Vučića, da bi se problemi u toj oblasti ubrazno rešavali.

Tokom posete Domu zdravlja u Šidu, ministru Lončaru predočeni su problemi sa kojima se suočavaju lekari I medicinsko osoblje. Pacijenti zbog nedostatka lekara ili aparata zbog pojedinih analiza moraju da putuju I 50 -ak kilometara od Šida, u mitrovačku Opštu bolnicu.

“Uskoro, za 20 -ak dana stiže novo sanitetsko vozilo, već sutra biće obezbeđena sredstva za ultrazvučni aparat koji je, kako mi je danas rečeno ovde potreban. Obezbedićemo i uslove da se rade analize na hormone štitne žlezde, da građani Šida zbog toga više ne odlaze u mitrovačku bolnicu. Takođe, dogovorili smo se da sa radom u najkraćem roku počne i ORL lekar” rekao je između ostalo Lončar, tokom razgovora sa domaćinima posete.

Kada je reč o adaptaciji zgrade, neophodno je pripremiti kompletnu dokumentaciju. Deo, koji se odnosi na rekonstrukciju krova već je urađen, kaže direktorka Doma zdravlja Vesna Lukić.

Narodni poslanik Dejan Bulatović sa ministrom Lončarom I sekretarom Popovom obišao je službe Doma zdravlja I tom prilikom istakao značaj ove posete.

Ulaganja u zdravstvo su značajna, važna I u narednom period biće jedan od prioriteta u radu srpske Vlade, za sve planirano u toj oblasti, ministar traži I podršku predsednika države.

Današnjoj poseti prisustvovao je I pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov, koji je tom prilikom obećao nastavak ulaganja u primarni sector zdravstva u Sremu.