“Sačuvajte svoje zdravlje”

preuzeta fotografija

U toku je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, pod sloganom „Sačuvajte svoje zdravlje”, koja je počela 19. januara i traje do 25. januara, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Kako navode iz Batuta, cilj te nedelje je da se unapredi informisanost i svest građana o značaju prevencije, a osnovna poruka je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. Rak grlića materice je prepoznat kao ozbiljan javnozdravstveni izazov svuda u svetu.