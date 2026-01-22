Nesklad u cenovnim očekivanjima prodajne i kupovne strane na Produktnoj berzi (Video)

preuzeta fotografija

Tokom prethodne radne nedelje, na robno-berzanskom tržištu, primetne su bile česte promene u odnosu ponuđenih i traženih količina. Dodatno, izražen nesklad u cenovnim očekivanjima prodajne i kupovne strane, kao i razlike u paritetima, uticali su na smanjen obim prometa. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 1.621 tona robe, finansijske vrednosti 45.738.796,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,00 do 21,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 21,06 din/kg bez PDV-a (23,16 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 2,58% u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Na strani ponude zabeleženo je dosta oscilacija po pitanju cena i ponuđenih količina, dok je na strani tražnje cenovni nivo bio stabilniji, uz manje korekcije tokom nedelje.

PŠENICA:

Na tržištu pšenice, početkom prethodne radne nedelje tražnja je bila veća u odnosu na ponudu, uz više cenovne zahteve prodavaca. Od sredine prethodne radne nedelje, došlo je do promene tržišnih uslova – ponuda se povećavala, dok je tražnja bila slabije izražena. Kupci su se orijentisali ka manjim količinama i po nižim cenama u odnosu na prethodne dane. Ponuđači su nudili pšenicu čiji se sadržaj proteina kretao od 11 do 14%, dok su kupci mahom tražili pšenicu sa 11-12% proteina. Kupoprodajni ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom opsegu od 20,00 do 20,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,12 din/kg bez PDV-a (22,13 din/kg sa PDV-om), pokazujući blaži rast od 0,22%.

SOJA:

Tržište soje karakterisao je slab intenzitet prometa, a razlog tome bila je izuzetno slaba ponuda. Usled nezadovoljstva trenutnom tržišnom cenom , ponuđači su tokom većeg dela prethodne radne nedelje bili nezainteresovani za trgovinu. Berzanski ugovor zaključen je po ceni od 48,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta (53,35 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodna trgovanja, cena ove uljarice niža je za 1,73%.

JEČAM & STOČNI JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, početkom prethodne radne nedelje aktivnost se uglavnom beležila na strani kupaca, dok je ponuda bila dostupna u manjim količinama. U narednim danima zabeležen je rast ponude, ali uz značajno više cene, dok je cenovni nivo tražnje ostao nepromenjen. Kraj prethodne radne nedelje doneo je ponovno snižavanje cena od strane ponuđača, te su berzanski ugovori zaključeni na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,10 din/kg bez PDV-a (23,21 din/kg sa PDV-om), što predstavlja i ponder cenu.

VEŠTAČKA/MINERALNA ĐUBRIVA:

Na tržištu đubriva, berzanski ugovori zaključeni su za UREU, priloženu u pakovanju 25/1 po ceni od 50,96 do 51,19 din/kg (433-435 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za UREU u džambo vrećama iznosila 50,38 din/kg (428 eur/t) bez PDV-a. Berzanski ugovor zaključen je i za UREU, granulisanu u pakovanju 500/1 po ceni od 52,37 din/kg (445 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)