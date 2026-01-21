XXIX Sremska kobasicijada Šid (Video)

preuzeta fotografija

Udruženje građana ” Sremska svinjokolja i kobasicijada” Šid organizuje XXIX Sremsku kobasicijadu, jednu od, kako navode, najdugovečnijih gastronomskih manifestacija u Republici Srbiji, koja već gotovo tri decenije predstavlja simbol očuvanja tradicionalne svinjokolje, autentične izrade domaćih kobasica i vrhunskih suhomesnatih proizvoda Srema i Vojvodine. Svečana manifestacija biće održana u subotu, 7. februara 2026. godine, u Slovačkom domu u Šidu, mestu susreta proizvođača, stručnjaka, gastronoma, kulturnih radnika i ljubitelja tradicionalne hrane iz zemlje i regiona. U središtu programa biće stručno takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici, koje iz godine u godinu okuplja najkvalitetnije proizvođače i neguje visoke standarde domaće proizvodnje.