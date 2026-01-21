Jačanje sektora svinjarstva kroz nove mere i zakonska rešenja

preuzeta fotografija

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije , prof. dr Dragan Glamočić, razgovarao je sa predstavnicima više udruženja odgajivača svinja i klaničarima o aktuelnom stanju u sektoru svinjarstva, kretanjima na tržištu i merama koje država već sprovodi i koje će u narednom periodu biti preduzete radi daljeg razvoja ove važne grane stočarstva. Glamočić je istakao da je svinjarstvo jedan od najvažnijih segmenata stočarske proizvodnje u Srbiji i da ima izuzetan ekonomski, socijalni i demografski značaj, s obzirom na to da se gotovo 76 odsto ukupnog broja svinja i dalje nalazi na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima. Iako je sektor u prethodnoj deceniji prolazio kroz težak period, poslednje dve godine donose jasne signale oporavka. Tokom 2024. godine zabeležen je rast ukupnog broja svinja za oko 10 odsto, a samo u 2025. godini broj krmača je povećan za 11.000, odnosno za oko 19 odsto, što sve predstavlja osnovu za stabilniju proizvodnju u narednom periodu, naglasio je on. U 2024. godini zabeležen je i rast potrošnje svinjskog mesa u odnosu na 2023. godinu za više od pet odsto, precizirao je ministar i napomenuo da proizvodnja nije uspela da u potpunosti isprati tržište, zbog čega se deo potreba nadoknađuje uvozom. Međutim, kako je rekao, u 2025. godini uvoz mesa opao je za oko 15 odsto i uvezeno je oko 2,5 puta manje prasadi za tov u odnosu na 2024. godinu, dok je istovremeno izvoz povećan za 24 odsto, što je jasan pokazatelj da domaća proizvodnja jača. Glamočić je dodao da Srbija obezbeđuje između 70 i 80 odsto sopstvenih potreba, što govori u prilog tome da smo samodovoljni više nego što se u javnosti govori. Jedna od tema sastanka bile su i otkupne cene, pri čemu je naglašeno da su one pod snažnim uticajem međunarodnih tržišnih kretanja, pre svega pada cena svih kategorija svinja u Evropskoj uniji tokom poslednjeg kvartala 2025. godine, što se direktno odražava i na domaće tržište. Ministar je posebno ukazao na problem netransparentnog formiranja otkupnih cena, koji najviše pogađa primarne proizvođače. U tom smislu, on je najavio izmene Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda u što skorije vreme, kako bi se uveo sistem plaćanja po kvalitetu, saopšteno je, između ostalog , iz Ministarstva poljoprivrede.