Putevi Srbije: neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

preuzeta fotografija

„ Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturama ispod 0 ℃. Na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije očekuju se niska oblačnost i magla.

Apeluje se na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu! Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa, a ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja, poručuju iz Puteva Srbije.