Plivanje za Časni krst u opštini Inđija

Šesnaestogodišnji Damjan ŽivkŠesnaestogodišnji Damjan Živković pobednik je ovogodišnje manifestacije “Plivanje za Časni krst” na Jarkovačkom jezeru u Opštini Inđija. U plivanju je učestvovalo 44 plivača, među kojima su bile i devojke, napisano je na Instagram nalogu Opštine Inđija. Dalje se navodi da je ovo za mladog Živkovića bilo prvo učešće u Bogojavljenskoj manifestaciji i da mu pobeda predstavlja veliku čast. Podršku učesnicima pružio je predsednik Opštine Inđija Marko Gašić, koji je naglasio hrabrost, odvažnost i veru svih koji su odlučili da učestvuju u ovoj manifestaciji.