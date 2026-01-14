Trgovanje na Produktnoj berzi se ubrzava posle praznika (Video)

U periodu od 29.12.2025. do 09.01.2026. godine preko Produktne berze prometovano je 2.350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 52.112.500,00 dinara. U ovom posmatranom periodu najviše se trgovalo pšenicom, koja je činila 85% ukupnog prometa.

KUKURUZ :

Kraj godine, očekivano, doprineo je smanjenju tržišne aktivnosti kod svih primarnih ratarskih kultura. Na tržištu kukuruza, na strani tražnje, aktivan je bio manji broj trgovaca, dok je ponuda bila izrazito slaba. I pored slabe ponude, potencijalni kupci postepeno su korigovali svoje cenovne zahteve naniže, te je tako zaključenje berzanskih ugovora u poslednjim radnim danima 2025. godine izostalo. Nakon praznika, ovom žitaricom trgovalo se u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,70 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta, a tržišna aktivnost ostala je niska. Ponder cena iznosila je 20,53 din/kg bez PDV-a (22,58 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,11%. U ponudi se našao i kukuruz sa aflatoksinom do 10 ppb po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Usled izostanka reakcije kupaca, do trgovanja nije došlo.

PŠENICA :

Na tržištu pšenice, interesovanje kupaca bilo je usmereno na pšenicu sa 11-12% proteina, na paritetu FCA, dok se na paritetu CPT luka tražila pšenica sa minimalnim sadržajem proteina od 12%. Usled cenovnog spreda ponude i tražnje, trgovanje je izostalo. Nakon praznika, ovo tržište postalo je dosta aktivnije, a berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,30 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,08 din/kg bez PDV-a (22,08 din/kg sa PDV-om), registrujući rast cene od 1,16% u odnosu na poslednji upoređujući podatak.

SOJA :

Tržište soje bilo je pasivno, posebno na strani ponude. Iako je broj kupaca premašivao broj ponuđača, na strani tražnje beležio se silazni trend cene, što je uslovilo povlačenje ponuđača i izostanak trgovanja.

JEČAM :

Kraj godine, na tržištu ječma, protekao je uz potpuni izostanak interesovanja berzanskih učesnika za trgovanjem. U prvim radnim danima u novoj godini, tražnja za ovom žitaricom, po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om), rezultirala je trgovanjem. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena je zabeležila pad od 5,45%.

(Redakcija)