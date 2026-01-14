Preuzete veterinarske mere nakon pronalaska uginulih svinja

preuzeta fotografija

Povodom pronalaska leševa uginulih svinja u selu Metković, na teritoriji opštine Bogatić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je veterinarska inspekcija odmah reagovala i preduzela sve mere iz svoje nadležnosti, uključujući uzimanje uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja na prisustvo eventualnih zaraznih bolesti, sve u cilju zaštite zdravlja životinja i ljudi.

Prilikom jučerašnjeg obilaska, veterinarska inspekcija utvrdila je da su leševi svinja bez ušnih markica, što onemogućava identifikaciju porekla životinja i upućuje na sumnju da su markice namerno uklonjene.

Lokacija na kojoj su leševi svinja pronađeni inače je određena kao mesto na kojem se postavljaju kontejneri za bezbedno privremeno odlaganje leševa uginulih životinja, odakle ih preuzima preduzeće „Energo Zelena”, koje je zaduženo za neškodljivo uklanjanje životinjskog otpada. Međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i zaleđenosti puteva, pomenuto preduzeće nije bilo u mogućnosti da tokom jučerašnjeg dana pristupi terenu i preuzme leševe.

Na osnovu naloga veterinarske inspekcije, opština Bogatić angažovala je registrovanu firmu za sakupljanje i transport uginulih životinja, koja će leševe prevesti u pogon „Energo Zelene” radi njihovog neškodljivog uklanjanja.

Napominjemo da na ovoj lokaciji tokom prethodnih dana nije bilo uginulih životinja, već da je do odlaganja došlo tokom jučerašnjeg dana.

Ministarstvo će, u saradnji sa nadležnim službama, nastaviti da prati situaciju i preduzima sve potrebne mere.