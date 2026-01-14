14. januar: Danas su čak tri velika praznika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. januara obeležavaju više značajnih praznika – Svetog Vasilija Velikog, Mali Božić, ali i početak Nove godine po Julijanskom kalendaru. Ovaj datum u crkvenom kalendaru zauzima posebno mesto jer objedinjuje duhovni, istorijski i narodni značaj.

Sveti Vasilije Veliki

Sveti Vasilije Veliki, poznat i kao Vasilije iz Cezareje, bio je jedan od najznačajnijih teologa ranog hrišćanstva i episkop Cezareje u Kapadokiji. Smatra se osnivačem opštežiteljnog monaštva u istočnom hrišćanstvu. Zajedno sa Grigorijem Niskim i Grigorijem Bogoslovom ubraja se u kapadokijske oce Crkve. Upokojio se 379. godine u 50. godini života, u vreme cara Konstantina.

Obrezanje Gospoda Isusa Hrista

Istog dana obeležava se i praznik Obrezanja Gospoda Isusa Hrista, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Prema Svetom pismu, ovaj čin simbolizuje preuzimanje greha ljudskog roda i duhovno očišćenje.

Mali Božić i Srpska nova godina

U narodu je 14. januar poznat kao Mali Božić, Vasiljevdan i Srpska nova godina. Smatra se završetkom božićnih praznika i danom kada se ulazi u novu godinu po starom kalendaru.

