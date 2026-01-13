Ministarstvo prosvete: Prati se stanje na terenu

preuzeta fotografija

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je drugo polugodište školske 2025/2026. godine počelo u gotovo svim školama na teritoriji AP Vojvodine. Formiran je tim koji prati stanje na terenu u vezi sa vremenskim uslovima i organizovani su sastanci sa direktorima škola radi razmatranja aktuelnosti i problema u radu. Ministarstvo je apelovalo na škole da obezbede bezbedan boravak i kretanje učenika, posebno u uslovima niskih temperatura i snega. To podrazumeva čišćenje prilaza školama, obeležavanje opasnih mesta zbog ledenica i pojačana dežurstva nastavnika i pomoćnog osoblja.