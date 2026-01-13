Apel za sve učesnike u saobraćaju

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Inđije, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba. Zbog opasnosti od poledice, posebno u ranim jutarnjim i večernjim časovima, apelujemo na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode vremenskim uslovima i stanju u kojem se nalaze putevi kako ne bi došlo do proklizavanja, gubitka kontrole nad vozilom i sletanja s kolovoza. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju koji večeras slave Novu godinu, posebno na vozače, da budu odgovorni i ne upravljaju vozilima ako konzumiraju alkoholna pića ili psihoaktivne supstance koje ometaju pažnju i vozačke sposobnosti.