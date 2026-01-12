Ministar GlišIć na otvaranju vrtića u Obrežu (Foto)

Svečano je otvoren rekonstruisan i dograđen vrtić u Obrežu. Događaju je, pored lokalnih čelnika, prisustvovao i ministar za javna ulaganja, Darko Glišić. Da podsetimo, rekonstrukcijom i dogradnjom vrtića, koji se sada prostire na preko 1.100 kvadratnih metara, liste čekanja za upis dece biće ukinute. Takođe, obezbeđeni su bolji uslovi za boravak i rad u tom objektu, koji je otvoren pre 40 godina i do sada nije bilo značajnijih ulaganja. Rekonstruisano je postojećih 780 kvadratnih metara, a dograđeno je 350 kvadratnih metara. Kako je ranije rečeno, investicija je vredna preko 170 miliona dinara, a novac su obezbedila ministarstva za javna ulaganja i brigu o porodici, kao i Opština Pećinci.