Raspisan javni poziv za gradski i prigradski prevoz u Inđiji

Opština Inđija raspisala je javni poziv za izbor privatnog partnera komu će, kroz model javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, biti povereno obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine, na period od deset godina, prenosi eKapija. Dalje se navodi da se postupak sprovodi u otvorenoj proceduri, a kao kriterijum za izbor ponuđača predviđena je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja se vrednuje na osnovu cene i kvaliteta, pri čemu se kvalitet meri brojem novih hibridnih autobusa uključenih u ponudu. U slučaju istog broja bodova, prednost će imati ponuda sa većim brojem novih hibridnih vozila.

Konkursom je propisano da budući koncesionar mora raspolagati sa najmanje 13 autobusa, od čega su i dva minibusa, pri čemu najmanje 80% vozila mora biti novo (proizvedeno i registrovano 2025. godine ili kasnije), a sva vozila moraju ispunjavati minimum Euro 6 standard. Ponuđači su u obavezi da imaju najmanje 33 profesionalna vozača D kategorije, kao i obezbeđenu autobusku stanicu na teritoriji opštine Inđija sa minimum osam perona. Rok za dostavljanje ponuda je 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva.