Prijave za besplatan boravak u banjama od 12. januara

Penzioneri u Srbiji moći će od 12. januara 2026. godine da se prijave za besplatan boravak u banjama, kada Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavi javni poziv za banjsku rehabilitaciju, saopšteno je iz Fonda PIO. Prema najavama, tokom 2026. godine besplatan oporavak u nekoj od banja u Srbiji biće omogućen za ukupno 22.090 penzionera, u skladu sa raspoloživim kapacitetima zdravstveno-stacionarnih ustanova. Za realizaciju ovog programa u finansijskom planu Fonda PIO za narednu godinu obezbeđeno je 1,6 milijardi dinara, što je za oko 170 miliona dinara više nego prethodne godine.