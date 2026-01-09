Batut: Saveti za očuvanje zdravlja u uslovima niskih temperatura vazduha
Hlаdni vremenski uslovi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje , posebno kod osoba koje duže vreme borave na otvorenom .
Saveti za očuvanje zdravlja :
- · Ukoliko radite na otvorenom , trudite se da budete u stalnom pokretu , po mogućstvu zaklonjeni od direktnog uticaja vetra i snežnih padavina .
- · Ako duže vreme boravite napolju , izloženi hladnoći , pravite češće pauze u toplim i suvim prostorijama .
- · Koristite garderobu namenjenu za hladne i vlažne vremenske uslove . Slojevito oblačite toplu odeću .
- · Nosite obuću sa gumenim hrskavim đonom pogodnu za sneg i led , koja ne sme da bude tesna , niti previše čvrsta , posebno u delu gde se nalaze prsti. Obuća treba da bude dovoljno duboka , odnosno da prekriva gležnjeve kako u njih ne bi upadao sneg , jer se vlažni delovi tela brže smrzavaju .
- · Unosite što više toplih napitaka ( čaj , supa ).
- · Ne savetuje se unos alkohola u uslovima niskih temperatura jer povećava rizik od hipotermije ( smrzavanja ).
- Proveravajte stanje grejanja u domaćinstvu . Bar jedna prostorija mora imati minimalnu preporučenu temperaturu od 18 do 21 °C.