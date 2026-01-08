Vodostaj Save u porastu

Vodostaj Save kod Sremske Mitrovice je u porastu, sa tendencijom porasta i narednih dana. Do subote će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nivo reke kod Mitrovice porasti za jedan metar, odnosno sa današnjih 420 cm na 520 centimetara. Nadležne službe redovno prate stanje na terenu i ne očekuju se problemi. Vodostaj reke Drine se stabilizovao i u blagom je opadanju. Na hidroelektranama Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik znatno je manji dotok i protok vode u odnosu na prethodne dane, a vanredna situacija i dalje je na snazi u Zvorniku i Foči, dok su u Semberiji uvedene redovne mere odbrane od poplava, jer je nivo preko 450 centimetara u odnosu na mernu stanicu Radalj.