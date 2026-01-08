Badnje veče u Sremu (Foto/Video)

U pravoslavnim hramovima širom Srema služena su večernja bogosluženja, a nakon toga paljeni su badnjaci. Naše ekipe su na terenu i pripremaju izveštaj za naš večernji program.

OGAR

Predsednik Opštine Pećinci Siniša Đokić večeras prisustvuje bogosluženju u hramu u Ogaru. Nakon bogosluženja uslediće tradicionalno paljenje badnjaka, čime počinje praznovanje najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića .

LAĆARAK

Veliki broj vernika na Badnje veče okupio se u crkvi u Laćarku . Nakon večernje službe u porti hrama usledilo je paljenje badnjaka uz vatromet.

SREMSKA MITROVICA

U crkvi u sremskomitrovačkom naselju “Kamenjar” tradicionalno paljenje badnjaka na Badnje veče.

IINĐIJA

U prisustvu velikog broja vernika, u Inđiji se obeležava Badnje veče . Božićna povorka prošla je ulicama grada i stigla u portu hrama gde je naložen badnjak. Po tradiciji, priređen je i vatromet.