Rezultati utakmica 11. kola Druge lige Srbije u košarci

Košarkaši Dunava su poraženi na svom terenu u hali „Park” posle produžetka od ekipe IBC. „Alasi” su ostali u neprijatnoj seriji poraza. Košarkaši rumskog Slovena su poraženi u drugoligaškom derbiju začelja od ekipe Novog Pazara . Rumljani su sada na poslednjem mestu i u veoma teškom položaju u borbi za opstanak. Rezultati utakmica 11. kola:
SUBOTA:
BEKO BEOGRAD – ZDRAVLJE LESKOVAC 102:86
IVANJICA – PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN 85:78
JAGODINA – KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC 89:103
KLIK ARILJE – PIROT 62:78
DUNAV STARI BANOVCI – IBC BEOGRAD 84:88
KONSTANTIN NIŠ – MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA 83:70
LOZNICA – NIŠ MAXBET 65:78
NEDELJA:
SLOVEN RUMA – OKK NOVI PAZAR 79:87
Anđelko Belić