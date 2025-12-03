Rezultati utakmica 10. kola PMRL Sever

Dva sremačka trećeligaška košarkaška derbija odigrana su večeras u Golubincima i Inđiji. Jadran je pregazio klub iz opštinske prestonice. Rezultati utakmica 10. kola:
SUBOTA:
VRBAS – STAR NOVI SAD 84 : 74
FUTOG XCENTRIC IT – HAJDUK KULA 64 : 80
TOPOLA BAČKA TOPOLA – APATIN 73 : 91
JADRAN GOLUBINCI – STARA PAZOVA 92 : 75
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SREM SREMSKA MITROVICA 81 : 70
UTORAK, 02.12.2025:
DINAMO PANČEVO – PETROVGRAD ZRENJANIN 63 : 72
SREDA, 17.12.2025:
AKADEMIK SRBOBRAN – DUNAV 2014 APATIN
Anđelko Belić