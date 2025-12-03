Razlika u očekivanjima prodajne i kupovne strane na Produktnoj berzi (Video)

Razlika u očekivanjima prodajne i kupovne strane, i tokom ove nedelje, dovela je do smanjene aktivnosti na robno-berzanskom tržištu. Nedostatak usklađenosti u pogledu cenovnih nivoa, kvaliteta i pariteta isporuke predstavljao je ključni ograničavajući faktor za trgovanje. Ukupan obim prometa preko Produktne berze iznosio je 2.900 tona robe, finansijske vrednosti 76.496.500,00 dinara.
Povećana ponuda bila je prisutna tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači i trgovci, čije je interesovanje mahom bilo usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Sa 70% udela u ukupnom nedeljnom prometu, kukuruz je zauzeo dominantnu poziciju u trgovanju.
Na tržištu pšenice nije bilo veće trgovinske dinamike. Fokus kupaca ostao je usmeren na pšenicu sa nižim sadržajem proteina. Kao i kod kukuruza , i na ovom tržištu ponuda je premašivala tražnju, a usled cenovnog spreda i razlike u paritetima ponuđene i tražene robe, do većeg obima trgovanja nije došlo. U prvoj polovini nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor za hlebno zrno po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a. Kako se radna nedelja bližila kraju, usled smanjene tražnje, primetna je bila ponuda na nižem cenovnom nivou, te su naredna trgovanja zaključena po ceni od 20,30 din/kg bez PDV-a. Statistički, ako poredimo ovaj podatak sa prosečnom cenom iz prethodne nedelje, cena je ostala na istom nivou, što ne odražava realnu sliku sa tržišta.
Tržište soje bilo je pasivno, uz smanjenu ponudu i smanjenu tražnju. Kupoprodajni ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 50,10 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. U odnosu na sedam dana ranije, cena sojinog zrna ostvarila je blagi rast (+0,20%).
Kada je reč o stočnom ječmu, berzanski ugovori zaključeni su za ječam sa hektolitarskom masom min. 60 kg po ceni od 21,80 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Zainteresovanost kupaca za trgovinom bila je niska, a beležili su se i periodi potpunog izostanka tražnje. Snižavanje cena na strani ponude, krajem nedelje, nije rezultiralo povećanjem prometa.
Od veštačkih đubriva, prometovan je KAN, ruski u pakovanju 25/1 po ceni od 37,07 din/kg (315 eur/t) bez PDV-a.
