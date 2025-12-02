Razlika u očekivanjima prodajne i kupovne strane na Produktnoj berzi (Video)

Razlika u očekivanjima prodajne i kupovne strane, i tokom ove nedelje, dovela je do smanjene aktivnosti na robno-berzanskom tržištu. Nedostatak usklađenosti u pogledu cenovnih nivoa, kvaliteta i pariteta isporuke predstavljao je ključni ograničavajući faktor za trgovanje. Ukupan obim prometa preko Produktne berze iznosio je 2.900 tona robe, finansijske vrednosti 76.496.500,00 dinara.

KUKURUZ :

Povećana ponuda bila je prisutna tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači i trgovci, čije je interesovanje mahom bilo usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Sa 70% udela u ukupnom nedeljnom prometu, kukuruz je zauzeo dominantnu poziciju u trgovanju.

PŠENICA:

Na tržištu pšenice nije bilo veće trgovinske dinamike. Fokus kupaca ostao je usmeren na pšenicu sa nižim sadržajem proteina. Kao i kod kukuruza , i na ovom tržištu ponuda je premašivala tražnju, a usled cenovnog spreda i razlike u paritetima ponuđene i tražene robe, do većeg obima trgovanja nije došlo. U prvoj polovini nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor za hlebno zrno po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a. Kako se radna nedelja bližila kraju, usled smanjene tražnje, primetna je bila ponuda na nižem cenovnom nivou, te su naredna trgovanja zaključena po ceni od 20,30 din/kg bez PDV-a. Statistički, ako poredimo ovaj podatak sa prosečnom cenom iz prethodne nedelje, cena je ostala na istom nivou, što ne odražava realnu sliku sa tržišta.

SOJA:

Tržište soje bilo je pasivno, uz smanjenu ponudu i smanjenu tražnju. Kupoprodajni ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 50,10 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. U odnosu na sedam dana ranije, cena sojinog zrna ostvarila je blagi rast (+0,20%).

STOČNI JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, berzanski ugovori zaključeni su za ječam sa hektolitarskom masom min. 60 kg po ceni od 21,80 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Zainteresovanost kupaca za trgovinom bila je niska, a beležili su se i periodi potpunog izostanka tražnje. Snižavanje cena na strani ponude, krajem nedelje, nije rezultiralo povećanjem prometa.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, prometovan je KAN, ruski u pakovanju 25/1 po ceni od 37,07 din/kg (315 eur/t) bez PDV-a.

