Podrška stočarstvu u Vojvodini (Video)

Pokrajinska vlada, preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dodelila je 350 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini. Kako je dalje saopšteno, resorni sekretarijat je organizovao dodelu ugovora u okviru dva konkursa − za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2025. godini i za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u ovoj godini, takođe za nabavku kvalitetnih priplodnih grla. Ugovore je uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara Dragica Ilić koja je navela da će ugovori biti potpisani sa 180 korisnika dodavši da se u oblast stočarstva kontinuirano ulaže.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla opredeljeno je 250 miliona dinara, a ugovori su potpisani sa 132 korisnika, dok je za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini za nabavku kvalitetnih priplodnih grla izdvojeno 100 miliona dinara, a potpisano je 48 ugovora.

Najavljeno je da će Pokrajinska vlada i u narednoj budžetskoj godini nastaviti sa podrškom razvoju stočarstva i obnavljanju stočnog fonda.