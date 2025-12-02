Paketići za najmlađe

Centar za socijalni rad „Dunav” u Inđiji i ove godine priprema praznične paketiće za decu. Paketići će biti namenjeni mališanima korisnika novčane socijalne pomoći, deci sa smetnjama u razvoju koja imaju pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i deci koja žive u hraniteljskim porodicama, i to do 15. godine. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila opština Inđija, 26. decembra mališane očekuje praznična predstava u organizaciji Kulturnog centra, a nakon toga Deda Mraz će im lično uručiti slatke novogodišnje paketiće.