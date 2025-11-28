Za novorođenče poklon u iznosu od 40.000 dinara

Jednokratna novčana naknada za porodice sa novorođenčadima, u iznosu od 40.000 dinara, ovih dana stigla je na kućnu adrese porodice Belić iz Brestača. Majka petomesečne Lee, koja je treće dece u porodici ističe značaj podrške koju porodice sa decom dobijaju kontninuirano od lokalne samouprave. Predsednik Opštine Siniša Đokić uručio je jednokratnu naknadu i kao što je to činio i u prethodnom periodu istakao je i ovog puta da je to možda i najznačajnija mera podrške porodici koju sprovodi lokalna samouprava, ali ne i jedina. Uručenju naknade prisustvovao je i predsedik Saveta Mesne zajednice „Brestač“ Branislav Kovačević. Da podsetimo, ova mera je na snazi duže od 10 godina, a aktuelnom raspodelom biće obuhvaćeno 59 porodica.