Potpisan sporazum i uručena priznanja (Foto/Video)

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr . Nenad Ivanišević i predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak potpisali su Memorandum o saradnji s ciljem unapređenja umrežavanja privatnog sektora i realizacije sajamskih manifestacija. Ivanišević i Gak su ovom prilikom uručili priznanja ” Kapija uspeha” koja se dodeljuju najboljima za dostignuti kvalitet usluga u različitim kategorijama ugostiteljsko-turističke delatnosti. Kako je istaknuto, reč je o onima koji na najbolji način promovišu turističke potencijale AP Vojvodine.