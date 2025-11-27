“Znamenite žene Kupinika” u 4 sremske opštine

Kulturni centar „Pećinci“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opštine Pećinci nastavlja sa uspešnim edukativnim projektom „Znamenite žene Kupinika – serija predavanja“, koji ima za cilj istraživanje i predstavljanje uloge žena u istoriji Srbije u periodu od druge polovine 15. do polovine 16. veka.

Projekat je prošle godine obuhvatio publiku u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Pećincima ,a ove godine predavanja će biti realizovana u Sremu po sledećem rasporedu:

SREDA , 3 . DECEMBAR OD 19ČASOVA U NARODNOJ BIBLIOTECI ,,DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ” INĐIJA

PETAK, 5.DECEMBAR OD 19 ČASOVA U NARADNOJ BIBLIOTECI ,,DOSITEJ OBRADOVIĆ” STARA PAZOVA

SREDA, 10. DECEMBAR OD 19 ČASOVA U SRPSKOJ ČITAONICI IRIG

PETAK, 12.DECEMBAR OD 19 ČASOVA NARODNA BIBLIOTEKA ,,SIMEON PIŠČEVIĆ” ŠID

Predavanja će voditi stručnjaci iz oblasti istorije, srednjovekovne književnosti i arheologije.Projekat „Znamenite žene Kupinika“ ima izuzetan značaj jer istražuje i promoviše doprinos žena u formiranju kulturnog, političkog i društvenog identiteta Srbije u periodu srednjeg veka. Ovakvi programi podstiču kritičko mišljenje, afirmišu rodnu ravnopravnost i omogućavaju publici da sagleda istoriju kroz perspektivu koja je često zanemarena. Projekat takođe jača lokalni kulturni identitet i doprinosi obrazovanju mladih i široj javnosti o značaju istorijskog nasledja, saopšteno je iz Kulturnog centra u Pećincima.