Sezona svinjokolja uz pojačan oprez (Video)

Sezona svinjokolja zvanično je počela, ali mere opreza i dalje ostaju na snazi. Nedavni slučajevi afričke svinjske kuge u pojedinim mestima podsetili su koliko je važno pridržavati se svih biosigurnosnih pravila. Zato je pregled mesa obavezan deo svake svinjokolje, a sprovođenje propisanih kontrola ključno za očuvanje zdravlja ljudi i životinja. Nadležne službe i veterinari apeluju na građane da prijave svaku sumnjivu promenu ili uginuće životinja, kako bi se na vreme sprečilo dalje širenje bolesti.

Kristina Bojić