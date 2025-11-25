Narodna skupština o budžetu za 2026. godinu

preuzeta fotografija, TANJUG

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas dnevni red trećeg redovnog jesenskog zasedanja na kojem je 58 tačaka, među kojima i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Poslanici su usvojili i predlog da bude objedinjena načelna rasprava po svih 58 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu sednice su pored budžeta i izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima. Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je predloženi budžet za 2026. godinu razvojni, ali i socijalno odgovoran, te da je usmeren ka daljem podizanju životnog standarda, daljim investicijama u javnu infrastrukturu, odnosno u ono što podiže kvalitet života građana Srbije.