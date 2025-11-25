GlamočIć: Država ostaje posvećena razvoju vinogradarstva

preuzeta fotografija

U okviru aktivnosti Četvrtog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana” , ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije, prof. dr Dragan Glamočić, održao je sastanak sa predstavnicima Saveza vinara i vinogradara Srbije. Na sastanku su razmotrene ključne mere podrške razvoju vinarskog i vinogradarskog sektora i unapređenju sistema podsticaja, a Glamočić je tom prilikom poručio da država ostaje potpuno posvećena razvoju sektora vina i vinogradarstva, uz nastavak ulaganja, veću kontrolu i jasniju predvidivost mera. Prema njegovim rečima, subvencija ima dovoljno i mere daju rezultate, od podizanja vinograda do jačanja domaćih vinarija, ali se mora obezbediti da svaki uloženi dinar bude upotrebljen za ono čemu je namenjen. Tokom razgovora postignut je dogovor da se do kraja godine finaliziraju novi pravilnici za vinogradarstvo i proizvodnju vina, kojima će se uvesti jasniji kriterijumi i bolja kontrola korišćenja podsticaja. Glamočić je potvrdio i da će već naredne godine biti ponovo aktivirane mere podrške za izgradnju vinarija i nabavku opreme, koje nisu bile dostupne od 2022. godine, a za koje je u budžetu već obezbeđen novac. Glamočić je poručio da će transparentan kalendar javnih poziva postati praksa, odmah po usvajanju Uredbe o raspodeli podsticaja za 2026. godinu.