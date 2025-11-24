Uručeni sertifikati “Najbolje iz Vojvodine”

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je sertifikate sa oznakom kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine“. Sertifikati su uručeni za 18 novih korisnika u kategorijama programa, manifestacija, usluga, starih zanata i proizvoda. Prava na korišćenje znaka, na period od tri godine, produžena su za još jedanaest korisnika.

Ovogodišnjim dobitnicima predsednica Gojković je zahvalila uz poruku da predstavljaju najbolji primer znanja, kreativnosti i odgovornosti važnih za razvoj našeg društva, poželevši da im ovo priznanje bude dodatna motivacija u daljem stvaranju i predstavljanju Vojvodine na najbolji način.

“Program je nastao iz potrebe da se prepoznaju i promovišu oni pojedinci, organizacije i kolektivi koji svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose razvoju našeg regiona“, istakla je još predsednica Gojković.

Svečanosti u Privrednoj komori Vojvodine prisustvovali su i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak.