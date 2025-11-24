Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati .
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 15. KOLO (13 ČASOVA):
Fudbalska utakmica dana na vojvođanskom trećeligaškom nebu svakako je bio meč koji je odigran u Inđiji. Davne 1974. odigran je sličan duel na trećeligaškoj pozornici. U nedelju je prva fudbalska utakmica dana Srpske lige grupa Vojvodina odigrana u Novim Banovcima . Omladinac je za gosta imao pančevački Dinamo 1945.
SUBOTA:
OFK VRBAS – OFK KIKINDA (7-0)
INĐIJA – ŽELEZNIČAR INĐIJA (2-2)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (1-1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – NAFTAGAS ELEMIR (0-1)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – SLOGA ČONOPLJA (4-2)
GFK SLOVEN RUMA – MLADOST BAČKI JARAK (2-1)
MLADOST OMOLJICA – VETERNIK (2-1)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – DINAMO 1945 PANČEVO (3-1)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 15. KOLO (13 ČASOVA):
Fudbaleri Indeksa su sa današnjom utakmicom protiv rumenačkog Jedinstva zaokružili jednu sjajnu polusezonu , i to povratničku na vojvođanskom jugu. Jesenji derbi začelja tabele odigrao se u Laćarku. LSK je za kraj svojim navijačima priredio pobedu nad timom iz Bukovca. TSK je rezultatski ponizio „šumare”.
SUBOTA:
RADNIČKI 1910 ŠID – HAJDUK BEŠKA (0-7)
INDEX NOVI SAD – JEDINSTVO RUMENKA (3-1)
SLOGA TEMERIN – JADRAN GOLUBINCI (1-2)
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – BORAC ŠAJKAŠ (1-0)
TSK TEMERIN – ŠUMAR OGAR (7-1)
LSK LAĆARAK – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (3-0)
PODUNAVAC BELEGIŠ – DUNAV STARI BANOVCI (2-4)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (5-2)
SREMSKA LIGA, 15. KOLO (13 ČASOVA):
Četiri fudbalska kluba Sremske područne lige od danas su na zimskoj pauzi. Dve subotnje utakmice , obe u rumskoj opštini. Pravu golgetersku rapsodiju imali su fudbaleri Ljukova i ČSK-a na oproštaju od jesenje sezone Sremske lige. Poletu je bod dovoljan za jesenju titulu.
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – JEDINSTVO RUMA (2-3)
1. MAJ RUMA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (1-0)
NEDELJA:
POLET NOVI KARLOVCI – NAPREDAK POPINCI (1-1)
SLOGA VOGANJ – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (1-1)
KAMENI AŠANJA – SREMAC VOJKA (1-0)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BORAC 1925 MARTINCI (0-1)
LJUKOVO – ČSK ČORTANOVCI (3-5)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (2-3)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
(Redakcija)