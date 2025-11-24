“Mini notini” održao koncert u Mitrovačkom pozorištu

preuzeta fotografija, pecinci.org

Povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra, Udruženje za kreativni razvoj „Mini notini” iz Šimanovaca održalo je svoj drugi, celovečernji koncert na sceni pozorišta „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici. Kako stoji na sajtu O. Pećinci, po rečima predsednice Udruženja i edukatorke Ivane Ohmut, ovo je bio do sada najposećeniji koncert udruženja „Mini notini”, koje iza sebe ima osam celovečernjih koncerata za svega 10 meseci postojanja, kao i brojna učešća na kulturnim manifestacijama u opštinama Pećinci i Sremska Mitrovica. Takozvani Mininotinci – polaznici udruženja dolaze iz Šimanovaca, Pećinaca, Deča, Prhova, Sremske Mitrovice, Kuzmina i brojnih drugih mesta, a povezuje ih želja za zajedničkim muziciranjem i muzičko-scenski talenat. Dečije muzičko veče je nazvano „U svetu od osmeha i nota.” Gosti koncerta bili su i učenici Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević” iz Rume.