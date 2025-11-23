“Idi u Bogotu”

preuzeta fotografija

Premijera predstave „Idi u Bogotu“ u sremskomitrovačkom Pozorištu „Dobrica Milutinović“ zakazana je za utorak 25. septembar. Predstava je rađena po teksti Mirjane Ojdanić, a u režiji Gordane Lukić. Igraju Marko Petković i Gordana Lukic. Produkcija je Teatar „Gartel“.

Žarko je mlad i talentovan glumac, ali zbog osmice na diplomskom odluči da napusti pozorište i ode u vojsku, čime će ugroziti gostovanje preko okeana – u Bogoti! Sonja, njegova profesorka, zato mora da urazumi studenta, sačuva predstavu, spase gostovanje i da zaštiti karijeru mladog glumca od njega samog. Iako besna, suzdržava se da ne povredi “krhko umetničko biće”, zbog sopstvene taktičnosti, ona puca po šavovima, usput se krpi i sastavlja. Sukob dva umetnika, sudar dve generacije, nadmudrivanje i “ujedanje za srce” – nekada je smešno, a ponekad nimalo.

Iz Pozorišta podsećaju da je prodaja ulaznicau radnim danima od 8 sati do 15 sati i dva sata pre predstave.