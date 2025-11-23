31. Sremski svinjokolj u Vognju

Sremski svinjokolj u Vognju i ove godine je okupio veliki broj učesnika koji su se takmičili u brzoj obradi mesa, kuvanju kotlića i pripremi tradicionalnih specijaliteta od mesa čvaraka, slanine,kulena ….. U prostorijama Mesne zajednice bili su izloženi domaći kolači i druge sremske đakonije. Za posetioce je, kao i ranijih godina bio izveden i prigodan kulturno – umetnički program.

Manifestacija se u Vognju održava 31. put po redu, i čuva od zaborava sremsku tradiciju prerade svinjskog mesa i pripremu mesnih specijaliteta.