Kretanje cena na Produktnoj berzi: prometovano 2.363 tone robe

Tokom ove nedelje , tržište je karakterisala smanjena aktivnost berzanskih učesnika i smanjen obim trgovanja. Preko Produktne berze prometovano je ukupno 2.363 tone , finansijske vrednosti 69.630.410,00 dinara. Primat u trgovanju zauzima kukuruz sa 64 % učešća u trgovanju.

KUKURUZ:

Tržište kukuruza karakterizovalo je veća ponuda u odnosu na tražnju, što je rezultiralo padom cene ove žitarice. Strukturu kupaca činili su većim delom trgovci i manjim delom prerađivači. Interesovanje kupaca bilo je usmereno isključivo na kukuruz bez analize na aflatoksin. Na strani ponude i tražnje bili su zastupljeni gotovo svi pariteti, a upravo oni su određivali raspon trgovanih cena. Zaključeni berzanski ugovori bili su od 21,70 do 22,20 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA:

Najveća ponuda primetna je na tržištu pšenice, što je, kao i kod kukuruza, uslovilo pad cene ove žitarice. Tražnja je bila manja nego u prethodnom periodu i još uvek je usmerena ka pšenici s minimum 11 % proteina. U ponudi se našla i bolja pšenica, sa 12 i 13 % proteina, ali je ostala bez ikakve reakcije kupaca. Disparitet cene u ponudi i tražnji rezultirao je zaključenjem malog broja berzanskih ugovora po ceni 20,60-20,70 din/kg bez PDV-a.

SOJA:

Nakon dužeg vremena na tržištu soje zabeležena je veća aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje, pa je i cena ove uljarice u blagom porastu, za 1,01 % u odnosu na prethodnu nedelju. Veća potražnja na samom početku nedelje najviše je doprinela porastu cene, ali je krajem nedelje došlo do smirivanja tržišta. Berzanski ugovori zaključeni su u rasponu od 49,50 do 50,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

JEČAM:

Na tržištu ječma bila je smanjena tražnja, što je i tokom ove nedelje uticalo na dalji pad cene, za 0,90 % u odnosu na prethodnu nedelju. Ječma nije bilo na traženim paritetima , pa je i to dodatno uticalo na manji promet. Berzanski ugovori za ječam zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Na paritetu CPT zaključen je jedan ugovor po ceni 22,20 din/kg bez PDV-a.

ULJANA REPICA:

Tražnja za uljanom repicom ni ove nedelje nije rezultirala trgovinom , jer su ponude bile po višoj ceni ili nisu mogle da ispune zahteve traženog kvaliteta.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva , kupoprodajni ugovori zaključeni su za NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni 55,31 din/kg (472 eur/t) bez PDV-a i za AN, ruski u džambo vrećama po 42,34 din/kg (360 eur/t) bez PDV-a.

