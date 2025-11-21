Javni poziv za Svetosavsku nagradu

Ministarstvo prosvete objavilo je Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu. Ova nagrada dodeljuje se za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse i razvoj naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Javni poziv da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu upućuje se svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, kao i drugim pravnim i fizičkim licima.

Predlozi se dostavljaju Ministarstvu prosvete najkasnije do 19. decembra 2025. godine, a nagrade će biti dodeljene 27. januara 2026. godine.

Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu objavljeni su na internet stranici Ministarstva prosvete.