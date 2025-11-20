Dan deteta u Opštoj bolnici

I ove godine mitrovačka Opšta bolnica obeležava Dan deteta u saradnji sa pojedincima ili institucijama koji svojim poklonima i posetom pokazuju brigu zamališane koji se leče u toj ustanovi. Danas su male pacijente posetili predstavnici Svetosavske omladine Laćarka, učenici Osnovne škole „TrivaVitasović Lebarnik“ Laćarak i zajedno sa veroučiteljem sveštenikom SPC Branislavom Divljakom, pripremili i uručili paketiće sa slanim i slatkim proizvodima, uz želje za brz oporavak i skori izlazak iz bolnice.

V.d.direktora mitrovačke bolnice Vojislav Mirnić uručio je deci diplome za hrabrost koju ispoljavaju svaki dan u borbi za ozdravljenje, u čemu im pomažu lekari i medicinske sestre Dečijeg odeljenja i Odeljenja dečije hirurgije I otorinolaringologije, saopštila je, između ostalog PR služba Opšte bolnice.