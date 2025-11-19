Sloven Ruma – Crvena zvezda 0:2 (Foto)

Sloven i Crvena zvezda igraju prvi međusobni meč u istoriji dva kluba. Veliki fudbalski praznik u Rumi, posebno što će domaća publika biti u prilici da vidi igrače kao što su Katai, Ivanić, Radonjić, Mateus…

Pratite dešavanja sa meča šesnaestine finala Kupa Srbije

KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA:

SLOVEN RUMA – CRVENA ZVEZDA 0:2 (0:1)

/Radonjić 18, Ivanić 57/

Stadion: Sloven

Kapacitet: 1.000

Sudija: Andrija Stojanović

SLOVEN: Ostojić – Koloni (od 74. Oparušić), Kačarević, Bašanović, Ratković (od 65. Aleksić), Perošević (od 74. Lovrić), Batalo (od 65. Cvetković), Gajinov, Cvijović, Stanković (od 86. Cenić), Arsović.

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Učena, Veljković, Rodrigao – Stanković, Hendel, Ivanić, Tiknizjan (od 89. Ivanović) – Radonjić (od 46. Zarić), Duarte (od 89. Đorđević), Katai (od 89. Trač 89)

TOK UTAKMICE:

14:56 Gotova je utakmica u Rumi

Meč u Rumi je gotov, Crvena zvezda je pobedila Sloven i plasirala se u osminu finala Kupa Srbije.

14:49 Tri minuta nadoknade

Igraće se još tri dodatna minuta u Rumi.

14:44 Lovrić zamalo neprecizan

Još jedna dobra prilika za Sloven, možda je domaćin zaslužio da postigne makar jedan gol. Ovog puta je Mateus ostao ukopan posle šuta rezerviste Lovrića, ali je lopta fijuknula kraj stative.

14:39 Velika prilika za Ivanića

Katai je iz prve proigrao Mirka Ivanića koji se ubacio između linija. Ostao je ofanzivac gostiju potpuno sam na 12 metara od gola, ali nije bio precizan.

14:37 Ostojić brani šut Kataija

Zvezdin Magiko je bio u šansi, imao je situaciju “jedan na jedan” sa golmanom Rume, ali je Miloš Ostojić uspeo da ukroti njegov pokušaj. Neće gol Kataija na ovoj utakmici.

14:33 Stanković u Mateusa

Solidan pokušaj igrača domaćeg tima. Nikola Stanković je varkom uspeo da izbaci jednog od igrača Zvezde i šutne sa 25 metara, ali je Mateus i sada bio na mestu.

14:29 Velika prilika za Sloven

Mogli su Rumljani da se vrate u meč u 71. minutu. Perošević je odlično odigrao dupli pas sa Aleksićem i ubacio loptu na peterac, Rodrigao je uspeo da je izbije, ali samo na nogu Peroševiću koji pogađa spoljni deo mreže sa sedam metara.

14:26 Dve izmene u Slovenu

Jovan Golić uveo je dvojicu igrača. Umesto Ratkovića na terenu je Aleksić, dok je Cvetković zamenio Batala.

14:20 Duarte preko gola

Napadač gostiju imao je prostora, šutirao je iz okreta, ali preko gola.

14:18 Ivanić za 2:0

57.minut: Dočekala je Zvezda svoju šansu. Ivanić je dobio pas od Tiknizjana, prošao Kačarevića i iskosa sa 15 metara poslao loptu u dalji ugao.

14:10 Još jedan šut u okvir gola Slovena

Ponovo preti Sloven. Dobra akcija Arsovića koji je došao do kaznenog prostora i uposlio Ratkovića. Napadač Rumljana je iskosa šutirao pravo u Mateusa.

14:09 Ratković iz daljine

Akcija domaćina koja je obećavala, ali mogla je i konkretnije da se završi. Pokušao je Ratković sa 20 metara, ali preko gola. Imao je i bolja rešenja.

14:07 Pokušava Zarić

Samo što je ušao, Zarić je bio u prilici. Šutirao je sa 18 metara, ali bio izblokiran.

14:04 Počelo je drugo poluvreme

Andrija Stojanović je dao znak za početak drugog dela.

14:02 Ulazi Luka Zarić

Talentovani krilni napadač počeće drugo poluvreme. Zamenio je Nemanju Radonjića.

13:49 KRAJ PRVOG POLUVREMENA

Završeno je prvo poluvreme u Rumi. Crvena zvezda je bila bolja za taj jedan gol, ali nimalo nije oduševila. Izuzetno težak teren za igru.

13:47 Vladimir Cvijović

Šansa za Sloven u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Cvijović je gađao u okvir gola, na najvećem izazovu je bio Mateus, ali je to uspeo da ukroti.

13:43 42. minut

Tomas Hendel je sada pokušao sa distance. Neprecizno.

13:39 Mirko Ivanić

Pokušava i Mirko Ivanić sa ivice kaznenog prostora. Ostavio mu je loptu Duarte, usledio je plasiran udarac, ali lopta odlazi malo preko prečke.

13:34 Aleksandar Katai

Malo egzebicije Aleksandra Kataija, koji se atraktivno oslobodio jednog igrača i prevario golmana Ostojića, pokušao je da prebaci i igrače Slovena, ali Kačarević prebacuje tu loptu u korner.

13:34 28. minut

Imali su domaći kontranapad, ali je u poslednjem trenutku on presečen. Zvezda konstatno ima loptu, ali ne preti dovoljno.

13:28 25. minut

Crvena zvezda ima utakmicu pod kontrolom. Domaćin se sve teže nosi sa rivalom, nisu naviknuti igrači Slovena na ovakav ritam.

13:20 GOOOL! Vodi Zvezda, Radonjić!

Vode crveno-beli od 18. minuta. Radonjić je pogodio malu mrežu, mada je lopta zakačila jednog igrača domaćih i postala neobranjiva za Ostojića.

13:12 10. minut

Imali su domaći korner posle pokušaja Peroševića. Nije bilo previše opasno po gol Zvezde, ali sasvim solidan Sloven. Bolje se domaći snalaze na teškom terenu, gosti se još uvek nisu adaptirali.

13:08 Nikola Stanković

Još jedna odlična šansa za Zvezdu. Katai je uposlio Nikolu Stankovića, ali je povratnik u crveno-bele redove gađao pored gola.

13:07 5. minut

Aleksandar Katai je prvi pripretio golu domaćih. Duarte je vratio loptu za Kataija, ovaj je hvatao iz prve, ali se čini da je odskočila. Odlazi preko prečke.

13:03 Kakva šansa za Sloven!

Neverovatno šta je promašio Perešević, ali i kakav je propust napravio Rodrigao! Brazilac se uspavao u drugom minutu, pobegao mu je igrač iza leđa jedan igrač domaćih, otvorila se akcija. Pala je lopta pred gol, ali je Perošević sa peterca gađao preko prečke!

13:02 Počelo je!

Igrači dva tima su na terenu. Tribine stadiona Sloven su popunjene, oko 1.000 ljubitelja fudbala. Utakmica je počela!