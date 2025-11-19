Rezultati utakmica Super lige u odbojci (Video)

preuzeta fotografija

Trio lako do pobeda

Vodeći klubovi u Super ligi Srbije su očekivano ostvarili nove pobede. U tom poslu , Jedinstvo iz Stare Pazove je najbrže završilo svoj zadatak. Jedinstvo je u Beogradu brzo slomilo otpor istoimenim rivalima , a domaćin meča je osvojio samo 39 poena. U Ubu je gotovo slična priča gde je domaći sastav pobedio užičko Jedinstvo. Samo u prvom setu su gošće bile konkurentne. Treći meč večeri je odigran u Subotici. Spartak je ugostio šampionke iz Lajkovca. Želja je pobedio u tri seta, i zanimljivo, svaki put je bilo 25:21. Crvena Zvezda je u četvrtom meču večeri lakše nego što se očekivalo savladala Srem u derbiju začelja i tako prekinula niz poraza. Sremice su još uvek bez pobede ove sezone. Leskovac 98 i Partizan igraju uzbudljiv meč pun rezultatskog preokreta, posebno u uvodnom setu gde je viđeno 62 poena. Domaće odbojkašice su dva puta rezultatski stizale Partizan, ali su u petom setu sasvim posustale. Odbojkašice obrenovačkog TENT-a su brzo i neočekivano lako slomile otpor Radničkog Blasters za maksimalnu pobedu. Rezultati utakmica 6. kola:

PETAK:

BEOGRAD – JEDINSTVO STARA PAZOVA 0 : 3

UB – JEDINSTVO UŽICE 3 : 0

SPARTAK SUBOTICA – ŽELEZNIČAR LAJKOVAC 0 : 3

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – SREM SREMSKA MITROVICA 3 : 0

LESKOVAC 98 – PARTIZAN COPTECH BEOGRAD 2 : 3

SUBOTA:

TENT OBRENOVAC – RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD 3 : 0

Teška i tesna pobeda Vojvodine

Odbojkaši Vojvodine su se propisno namučili da stignu do pobede u Topoli. Domaćin meča , Karađorđe i Vojvodina su odigrali sjajan odbojkaški maraton. Slična utakmica je odigrana u Požarevcu. Mladi Radnik je posle drame na terenu savladao subotički Spartak. U trećem meču večeri nije bilo dilema. Šampion iz Kragujevca se prošetao kroz Niš. Odbojkaši Dubočice su pobedili posle pet setova tim Crvene zvezde u poslednjoj odigranoj utakmici 4. kola Super lige. Rezultati utakmica 4. kola:

PETAK:

TAKOVO GORNJI MILANOVAC – PARTIZAN COPTECH BEOGRAD 3 : 1

JEDINSTVO STARA PAZOVA – VGSK VELIKO GRADIŠTE 3 : 0

SUBOTA:

MLADI RADNIK POŽAREVAC – SPARTAK SUBOTICA 3 : 2

KARAĐORĐE TOPOLA – VOJVODINA MOZZART NOVI SAD 2 : 3

NIŠ – SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC 0 : 3

NEDELJA:

DUBOČICA LESKOVAC – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 2

Anđelko Belić