Opština Pećinci raspisala Javni poziv

Opština Pećinci raspisala je Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta. Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala i opreme neophodnih za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi do 800 hiljada dinara, a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi 250 hiljada dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika.