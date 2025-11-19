Kineski “Techron” podneo zahtev za “Zelenu dozvolu” u Inđiji

preuzeta fotografija

U Inđiji je u toku javni uvid i procedura procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju proizvodnog kompleksa za plastične delove za automobile na teritoriji opštine Inđija u okviru ranije najavljene investicije kineske kompanije „Techron”. Uvid u dokumentaciju podnosioca projekta omogućen je na zvaničnom sajtu Opštine Inđija, kao i svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine u zgradi opštine u vremenu od 9 do 12 sati.

Građani, organi i organizacije mogu svoje primedbe i mišljenja dostaviti u pisanoj formi do 1. decembra ove godine, na adresu Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Cara Dušana 1.

Da podsetimo, kineska kompanija „Techron” , kako je ranije najavljeno, planira da svoj pogon u Inđiji, u prvoj fazi, izgradi na 4.500 kvadratnih metara, a u konačnoj fazi fabrika će zapošljavati oko 200 radnika. Kompanija se bavi proizvodnjom autodijelova za Volkswagen , Porsche , Audi i mnoge druge. Otvaranje pogona predviđeno je za sredinu 2026. godine.