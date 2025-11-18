Zakazana sednica SO Inđija

Skupština opštine Inđija zasedaće idućeg ponedeljka, 24. novembra od 10 sati. Na dnevnom redu zakazane, 14. sednice u ovom sazivu, između ostalog su donošenje Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Inđija, kao I donošenje Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost Opštine Inđija. Donošenje Rešenja o postavljenju Pravobranioca Opštine Inđija, kao I donošenje Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“ Inđija.