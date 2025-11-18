Smanjena aktivnost učesnika na Produktnoj berzi (Video)

preuzeta fotografija

Skraćena radna nedelja na domaćem tržišu, usled državnog praznika, obeležena je smanjenom aktivnošću berzanskih učesnika. Tržište je karakterisala neusklađenost ponude i tražnje. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 2.049 tona robe, finansijske vrednosti 50.160.506,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza ponuda je bila izraženija i formirana na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Kupci su pokazali interesovanje za robu na određenim paritetima isporuke, dok je raspoloživa ponuda bila koncentrisana na lokacijama koje nisu odgovarale logističkim zahtevima tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,40 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA:

Za razliku od prethodnog perioda, tokom većeg dela ove radne nedelje, primetna je bila slabija aktivnost kupaca, dok je interesovanje ostalo usmereno na pšenicu sa nižim sadržajem proteina. Sa druge strane, ponudu je dominantno činila pšenica boljeg kvaliteta, plasirana po višim cenama u odnosu na nivoe koje su kupci bili spremni da prihvate. Takvo nepodudaranje u pogledu kvaliteta i cene robe rezultiralo je otežanim odvijanjem trgovanja. Zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu sa min. 11% proteina po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a.

SOJA:

Kada je reč o sojinom zrnu, prometovana je manja količina ove uljarice, po ceni od 49,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je za 0,12% niža. Tokom čitave nedelje, primetna je bila zainteresovanost kupaca za trgovinom i stabilan cenovni nivo. Usled nezadovoljstva trenutnom tržišnom cenom, ponuda je bila slabo izražena, uzrokujući i slab promet.

JEČAM:

Na tržištu ječma ponuda je bila veća u odnosu na tražnju, uz izražen cenovni spred. Kako je nedelja odmicala, primetan je bio silazni trend cene na strani ponude, što je poslednjeg radnog dana rezultiralo trgovanjem. Stočnim ječmom trgovalo se na jedinstvenom cenovnom nivou od 22,20 din/kg bez PDV-a, pokazujući pad cene od 1,33% u odnosu na sedam dana ranije.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, kupoprodajni ugovor zaključen je za UREU, prilovanu u džambo vrećama po ceni od 50,54 (430 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)